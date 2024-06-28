بايدن يتهرب: قضيت نصف عمرى بالعمل السياسي وترامب يستشهد بتقاريره الطبية السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - بسؤال المرشحين عن كهولتهما..

الجمعة 28/يونيو/2024 - 10:36 ص 6/28/2024 10:36:40 AM

حازت مسألة أعمار المرشحين الديمقراطى والجمهورى فى السباق الرئاسى الأمريكى على حضورا طاغيا أثناء عقد شبكة سى إن إن للمناظرة الأولى بين المرشحين منذ قليل، حيث وجهت المذيعة دانا باش سؤالا بدأ بالرئيس جو بايدن الأكبر سنا وقالت “ سوف تبلغ 86 عاما عندما يعاد إنتخابك مرة أخرى، كيف ستتعاطى مع الأعمال والأعباء المنوط بك إنجازها ؟”، فرد عليها بايدن أنه قضى نصف عمره فى العمل السياسى وقد كان أصغر عضو فى مجلس الشيوخ والأن هو أكبرهم سنا، وأوضح بايدن متملصا من تأثير سنه الكبير على أداءه الحالى و المنتظر فى ولايته الجديدة أنه إستطاع خلال مشواره أن يوفر أكثر من 50 مليون فرصة عمل وزيادة الشركات التى تعمل فى التصنيع وثم توجه من بين الشركات التى إستطاع جذبها الى الأسواق الأمريكية “سامسونج” فى كوريا الجنوبية والتى جاءت لتصنيع الرقاقات محليا بتكلفة تقل عن مثيلتها التى كانت تستوردها الولايات المتحدة من الصين بتكلفة تصل الى 100 ألف دولار.

ثم توجه بايدن بحديثه الى منافسه ترامب نافيا إدعاءه المتكرر أنهم دولة فاشلة بالعكس حيث أكد المرشح الديمقراطى أن الولايات المتحدة لطالما كانت مثار للغيرة والحسد من الدول الأخرى، بدليل أن الجميع يحلمون بالعيش فى أمريكا التى تحقق أهجافها وتلتزم بكلمتها مع حلفاءها حتى وإن عاد بوتين يرسل رسائل الحب بينه وبين كيم يونج اون رئيس كوريا الشمالية حب تعبيره.

ومن جانبه تطرق بايدن فى إجابته على مذيعة سى إن إن عند سؤاله عن أداءه وهو المرشح البالغ 82 عام فى حالة فوزه بفترة رئاسة جديدة، قال ترامب أنه دائما ما يخضع نفسه لفحوصات طبية قد رفض بايدن إجراءها، وإستشهد ترامب بتقارير الدكتور جاكسون المسؤول عن صحته أثناء وجوده فى البيت الأبيض مشيدا بها وبنشاطه الذى لم يرى له مثيل حسب تعبيره.

وطلب بايدن من منافسه لعب الجولف معه لإثبات نشاطهما حيث يعانى ترامب من زيادة فى الوزن حسب راي بايدن، إلا أن المرشح الجمهورى إستنكر هذه الدعوة وقال عنها “ هذه أكبر كذبة ”دعونا من هذه التصرفات التى تبدو كأعمال الأطفال والصبية.