شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الألواح والخلايا الشمسية أولوية بخطة 24/25.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

منحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية.

ومن ضمن هذه الصناعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات المياه والكهرباء.

الجدير بالذكر أن القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 24/25، وركزت الخطة على استراتيجية التصنيع، فيتمثّل فى تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديرى، مثل صندوق الـمُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجارى، والهيئات الـمُشرفة على المعارض والـمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة، وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجى تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنويًا.