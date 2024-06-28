هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، أنه "تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن".
وأمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهما بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت هدفا حيويا في ميناء حيفا، والأخرى استهدفت سفينة (SEAJOY) في البحر الأحمر بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ بتاريخ 27-06-2024.
وذكرت القوات، أن "العمليةُ الأخرى استهدف سفينة (SEAJOY ) في البحرِ الأحمرِ وقد تم استهدافُ السفينةُ لاختراقِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ الى موانئِ فلسطين المحتلة".
ولفتت الى أن "العمليةُ نُفذتِ بشكلٍ مشتركٍ ما بين سلاحِ الجوِّ المسيرِ والقوةِ الصاروخيةِ والقواتِ البحرية وذلك بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ وقد أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينة إصابةً مباشرةً ودقيقةً بفضل الله".
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