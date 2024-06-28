الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على المرتفعات واستقرارها في الداخل، يتشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفصة نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة والتي تزيد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه في الفترة الصباحية".

واشارت الى ان "طقس صيفي حار نسبيا ورطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر. يخف تأثيرها بدءا من يوم الأحد".

وحذرت من "التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والساحلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا ابتداء من بعد الظهر".

ولفتت الى ان "طقس السبت غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على المرتفعات واستقرارها في الداخل، يتشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفصة نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة والتي تزيد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه في الفترة الصباحية"، مشيرة الى ان "طقس الأحد غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الساحلية، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا".

وذكرت أن "طقس الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه".