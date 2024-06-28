اعلن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم ان النقابة "تتعرض لحملة تهديدات، وافتراءات، لوضعها اليد على ملف يتعلّق بتزوير تاريخ صلاحية يتعلّق بمتممات غذائيّة للاطفال، ولتعاونها وتنسيقها مع القضاء بكل شفافيّة وحياديّة".
وقال ان النقابة "ستتخذ كل الخطوات القانونية في وجه كل الافتراءات ، والتهديدات، وان ذلك لن يثنيها عن السير قدمًا في مسيرة الحفاظ على صحّة الاطفال وكافة المرضى".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصيادلة: صحّة الاطفال خطّ أحمر ولن تخيفنا التهديدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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