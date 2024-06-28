قبيسي جال على حي المشاع في مدينة النبطية: اسرائيل تترجم اجرامها كل يوم واهلنا صامدون في بلداتهم

جال عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب هاني قبيسي على حي المشاع في مدينة النبطية متفقدا المبنى الذي استهدفته الطائرات الاسرائيلية بغارة ليل الاربعاء، حيث دمرته بالكامل وتضرر خلال الغارة عدد كبير من الابنية السكنية والسيارات، وادى الى جرح عدد من المدنيين وصفت حالتهم بالمتوسطة والطفيفة.

واعتبر قبيسي أن "هذا الفعل الجبان من العدو الصهيوني الذي استهدف من خلاله مبنى مدني فهذه الغارة الاجرامية على حي امن يكتظ بالسكان المدنيين حيث لا يوجد اي مظاهر عسكرية تتجلى ال​سياسة​ الاجرامية للعدو الصهيوني يوميا في الجنوب بقصفه للابرياء وللمدنيين كما دأبت اسرائيل كما عادتها على قصف المنازل المدنية في الجنوب كما يجري في غزة والضفة الغربية تترجم اسرائيل اجرامها في كل يوم واهلنا صامدون في بلداتهم نوجه لهم التحية ونسأل الله الشفاء للجرحى فهذه لغة صمود وتضحية في سبيل الجنوب لقد قصف هذا المبنى ليلا وبطريقة وحشية فمن يستهدف المدنيين بهذه الطريقة يمارس سياسة اجرامية بحقبلدنا وبحق منطقتنا فقد تعودنا ان تترجم مدينة النبطية صمودها مقاومة بوجه العدو".