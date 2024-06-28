ترامب سيتقبل نتيجة خسارته في حالة عدالة الانتخابات وبايدن يشكك ويتهمه بنشر الأكاذيب

ياسر رشاد - القاهرة - على غرار خطورة ترامب على الديمقراطية

الجمعة 28/يونيو/2024 - 11:02 ص 6/28/2024 11:02:14 AM

حاول الرئيس جو بايدن المرشح الديمقراطى للإنتخابات الرئاسية الأمريكية أن يصطاد الأخطاء لغريمه الجمهورى دونالد ترامب خصوصا فى موضوع الديمقراطية، حيث كان بايدن يردد قبيل إنعقاد المناظرة التى عقدت بينهما منذ عدة ساعات أن ترامب يمثل خطرا على الديمقراطية و يعد دمارا للحريات على حد تعبير نائبته كاميلا هاريس، وأثناء المناظرة سأل المذيعة دانا باش دونالد ترامب “ هل ستتقبل نتائج الإنتخابات أيا كانت ؟ ”، فأجابها دونالد ترامب بنعم سيتقبلها فى حالة عدم تزويرها وعدالة سير الإنتخابات ونتائجها لأن الأمر سيكون سخيفا إذا تم تزويرها على حد تعبيره، مؤكدا على إستعداده لعقد مؤتمرات وفاعليات قبل وبعد إعلان النتيجة، وأوضح ترامب أنه لم يكن يفكر فى خوض الإنتخابات مرة أخرى وكان يمكن له أن يفضل الراحة والإستجمام، إلا أنه بعد أن رأى أحوال البلاد والأرقام المخيفة أعاد النظر فى قراره وخاض السباق مرة أخرى.

أما بايدن فالتقط الخيط من فم غريمه وقال سوف نرى الأرقام بعد إعلان النتائج ونشاهد حلقات من دعاوى الإستئناف التى ترفع فى المحاكم كنوع من الإسقاط على دعاوى ترامب بعد إعلان هزيمته فى الإنتخابات الرئاسية السابقة أمام بايدن، وإستكمل بايدن إجابته واصفا أقوال ترامب آنذاك بالأكاذيب التى سار ينشرها هنا وهناك ويردد ان الإنتخابات قد سرقت، ووجه حديثه اليه وقال له أنت دائم الشكوى فى حالة الخسارة ولن تقبل بها.