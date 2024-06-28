بسبب الأمطار.. سقف مطار نيودلهي ينهار

ياسر رشاد - القاهرة - تسببت الأمطار الغزيرة والرياح، اليوم الجمعة، في انهيار سقف بمطار نيودلهى في الهند، الذي يعدّ من أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 8 آخرين وتعطل عشرات الرحلات الجوية.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المياه تتدفق من السقف المنهار وسيارة أجرة عالقة تحت عمود، وسط استمرار هطول الأمطار في المنطقة.

وذكر المطار، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن جزءًا من المظلة في منطقة المغادرة بالصالة رقم 1 في مطار دلهي انهار، الساعة الخامسة صباحًا (23:30 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان، أن "هناك أنباءً عن وقوع إصابات، ويعمل موظفو الطوارئ على تقديم كل المساعدة والدعم الطبي اللازم للمتضررين".

فيما أفادت هيئة الأرصاد الهندية بأن نحو 148.5 ملم من الأمطار هطلت على منطقة المطار على مدار 3 ساعات في الصباح الباكر، وهو ما يزيد على المتوسط ​​طوال شهر يونيو بأكمله.

وبدوره، أمر وزير الطيران الهندي كينجارابو رامموهان نايدو، بإجراء تحقيق في أسباب انهيار السقف.