وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

بعث وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال وزير التنمية المحلية - في البرقية - "يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة احتفال مصرنا العزيزة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وأن أتقدم لفخامتكم بأسمى وأرق التهاني القلبية، ونثمن بكل فخر وإعزاز الدور الوطني الذى قام به رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية للوطن وتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم، والتي خرج فيها الشعب المصري العظيم مع أبناء القوات المسلحة والشرطة مساندين ومؤازرين بعضهم البعض ليصنع واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية".

وتوجه الوزير إلى الله بالدعاء أن "يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة، ويرفع من شأن مصرنا الحبيبة بجهود فخامتكم وجهود أبنائها المخلصين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية، محققين أمال أبناء مصر في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام".