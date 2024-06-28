شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة من 2019 لـ 2024 خير لم ينقطع على مدار 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مبادرة حياة كريمة جهودها في العمل الخيري، بكافة محافظات الجمهورية، فمنذ انطلاق المبادرة في عام 2019 نجحت في أن تكون خير نموذج للعطاء لخدمة الملايين من أهالينا في كل شبر بالجمهورية، حيث وصل عدد المتطوعين في حياة كريمة إلى 45 ألف متطوع، يعملون على مدار الساعة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

-

حياة كريمة خير لم ينقطع على مدار 5 سنوات

ومنذ انطلاق مبادرة حياة كريمة في عام 2019 وحتى عام 2024، نجحت في دعم ومساندة قرابة 4 مليون مواطن، وعلى مدار الثلاثة أشهر الأخيرة كثفت جهودها في مجال الحماية الاجتماعية من خلال 4 محاور تشمل الدعم الغذائي والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي ودعم القطاع الصحي، ففي محور الدعم الغذائي أطلقت مشروع صكوك الأضاحي للسنة الثانية على التوالي والتي استهدفت 2 مليون مواطن، بجانب مبادرة سبيل لتوصيل الوجبات الساخنة للمواطنين.

وعلى صعيد التمكين الاجتماعي أطلقت حملة ترشيد الطاقة من أجل التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، بجانب حملة تقدر التي تم إطلاقها في 10 أيام للتخفيف عن طلاب الثانوية العامة وأسرهم.

كما أطلقت عدة حملات هامة مثل "تعليم حياة"، ونحن ندعم، وأنت الحياه، وكن صديق، بجانب إطلاق مشروع سكر البيوت، الذى يستهدف تشييد وإعادة تأهيل المنازل، بجانب إطلاق 56 قافلة طبية و 28 قافلة بيطرية، مع عقد عدة بروتوكولات مع مؤسسات صحية عالمية.

بجانب دور مبادرة حياة كريمة لدعم أشقائنا داخل غزة، فلم تدخر جهدا لتكون بين صدارة المؤسسات الخيرية التي ساهمت في تدبير المساعدات الغذائية والدوائية اللازمة ضمن قوافل الإغاثة إلى غزة.