شكرا لقرائتكم خبر عن النواب فى أسبوع.. الموافقة على تشريعات لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة؛ الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد "، وذلك لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.

وهنأ رئيس مجلس النواب مصر شعباً وقيادة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، موجهاً التحية للشعب المصري العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).. وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية لدعم التواجد المصري في القارة الإفريقية وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية مؤكدين أن مثل تلك الخطوات تعد خطوات مضيئة فى مجال تنمية الصادرات المصرية لتشجيع ودعم قطاع الصناعة وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الأجنبي، لافتين إلى أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية يشجع المستثمرين على التوسع وبدء استثمارات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل فى إطار دعم خطط التنمية والأولويات الوطنية.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وخلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية كونها تسهم فى زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، ودمج صغار المزارعين في سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة مع تبنى مناهج إدارية ايجابية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.