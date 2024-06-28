الخطيب: لن نسمح لأحد أن يُسيء للعلاقات الطيبة والتاريخية مع الفاتيكان التي نأمل أن تتعمّق أكثر وأكثر

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الى ان "وحدة الأمة كما الرسالة أمانة الله في أعناقنا، والمسلمون جميعاً مسؤولون أفراداً وجماعةً عن وحدتها كما هم مسؤولون عن رسالتها، بل لا يمكن الفصل بينهما أي بين الأمة والرسالة، فحين تتخلّى الأمة عن وحدتها تكون قد تخلّت عن رسالتها والعكس صحيح، لأنه كما ذكرنا أن أمتنا لم تُبنَ على أساس المصلحة أو على أساس الدم أو الجغرافيا أو كل ذلك، بل بُنيت على أساس عقائدي أخلاقي وحينما تفقد الرابط الديني والعقائدي تفقد مبرر وجودها وتخون الأمانة التي اؤتمنت عليها أي انها ترتكب خيانة شرعية وأخلاقية"، معتبرا انه "لهذا كان التركيز من أعدائها على تفكيكها بغاية إنهائها كمشروع إلهي حضاري أي إنهاء دورها ووجودها وجعلها أمة تابعة وخادمة للمشروع المعادي لها، وهي حين جُزّئت لم تُجزأ لصالح مشاريع وطنية لغاية نظيفة ولأسباب موضوعية ولو كانت كذلك محكومة برابط الوحدة العقائدية والاخلاقية والقيم الإلهية والاخلاقية لما كان من مشكلة، ولكن ما حصل لم يكن كذلك، بل كانت التجزئة وما أُعطيَ لها من صيغ وطنية لقطع الروابط العقائدية والدينية وانهائها كأمة تحمل مشروعاً إلهياً".

وفي خطبة الجمعة، اعتبر الخطيب انه "من هنا لم يكن رفض الصيغة الوطنية حين ابتداعه لنا ناشئاً من فراغ وليس موقفاً مبدئياً من الصيغة الوطنية، ولو كانت المشاريع الوطنية تحت مشروع وحدة الامة والحفاظ على وظيفتها ربما لم تجد لها معارضة جدية، ولكن الامر لم يحدث على هذا الوجه خصوصاً أنه فُرِضَ بالقوة ولم يكن باختيار منها، وإنما كان مشروعاً استعمارياً معادياً فرضه الغرب على هذه المنطقة وبشكل معادٍ لها بوضوح، لأنه أتى تحت عنوان حماية الاقليات أي أتى على أساس تقسيم الأمة إلى أقلية وأكثرية يعني على خلفية التعدد لا على أساس الوحدة".

ورأى الخطيب ان "هذا ما يُفسّر الانقسام التاريخي في الموقف اللبناني من التضامن مع قضايا عربية وإسلامية كثيرة وعلى رأسها الموقف من التضامن مع القضية الفلسطينية، وبالتالي الموقف من المقاومة لأن الرافض لهذا التضامن لا يعتبر وجود رابط معها كما هو الحال مع سائر بلدان العالم العربي فضلاً عن العالم الإسلامي، وليس لديه فرق بين سوريا على سبيل المثال وبين إسرائيل، وهم يُصرّحون بذلك علناً ويدَّعون اكثر من ذلك إلى الحياد، نعم نحن مع الحياد في الخلافات العربية الداخلية الا على النحو الإيجابي، أما الحياد تجاه القضية الفلسطينية أو أي قضية عربية أو إسلامية من شأنها المسّ بالامة ووجودها فهذا تخلٍ عن واجب شرعي بل خيانة لله ولرسوله وخصوصاً عندما يمسّ الامر الى جانب ذلك بالمصالح الوطنية كما هو حاصل اليوم في الصراع مع الكيان الصهيوني، فليست القضية مختصة بالموضوع الفلسطيني فقط وإنما يمسّ لبنان في الصميم، فالكيان الغاصب تهديد وجودي للكيان اللبناني فضلاً عن فلسطين وشعبها".

وشدد على إنّ "الذين يدَّعون اليوم الى الحياد يتجاهلون أمراً واضحاً للعيان حينما يتغاضون عن الخطر والتهديد الوجودي للكيان اللبناني خصوصاً عندما يتحفوننا بالدعوة الى الانفصال عن الكيان اللبناني، ونحن حينما ندعو الى وحدة الأمة لا نعتبر المكونات الدينية الأخرى الا جزءاً عزيزاً منها وان كرامتهم من كرامة سائر مكوناتها، على أن هؤلاء الداعين دائماً الى التجزئة والتمزيق يحملون روح التعصب والاستعلاء على أبناء هذه الأمة يسمّونها بالتخلف وأنهم جزء من العالم المتقدم مع أنهم لا يُشكّلون له أدنى اهتمام وقد جرى أن أُقترِح عليهم التهجير الى احدى البلدان الاوروبية خدمة للمشروع الصهيوني وليس حباً بهم أو اعتبارهم جزءاً من عالمهم".

وتابع :"إنّ هؤلاء ينفذون أخطر مشروع بحق المسيحية في الشرق ويجرون أبناءنا وإخواننا المسيحيين الى كارثة فيما لو قُدّر لهذا المشروع لا سمح الله أن يتحقق، لأن الخسارة لن تكون لهم فقط وإنما للأمة جمعاء، لأن المخطط هو أن يكون المشروع التالي هو فئة أخرى منها ولا مانع لدى الغرب من تنفيذ مشروع كهذا، فمن يأتي إليهم سيذوب في مجتمعاتهم وتتحقق للغرب مآربه في القضاء على هذه الأمة، وبهذا يُكمِلون المشروع الذي بدأوه بالمشاريع الوطنية لتحقيق المشروع الصهيوني "دولتك يا إسرائيل من الفرات الى النيل".

إنّ مشروع المقاومة ليس إلا لضرب هذا المخطط الصهيوني الغربي وليس كما يُرّوج البعض من أجل مشاريع اقليمية أو مذهبية التي يخدمها هؤلاء وأمثالهم من المتمذهبين بهذه الترّهات".

وشدد الخطيب على إنّ "ارتباط المقاومة بالأرض والوطن ارتباط غير قابل للانفكاك الى حد الشهادة يروونه بدمائهم، فهو لا يُقدَّر بثمن سوى بقاء الوطن الذي لا تقبل حبة تراب منه المساومة ولو بكل أثمان الدنيا، لذلك فإن المقاومة دفاعاً عن الأرض والوطن ليست ملهاة نتسلى بها، ولا الشهداء الذين يبذلون دماءهم رخيصة حتى تهون علينا حتى يستسهل البعض التعرّض لقداستها ليكون أقلّ عدوانية وظلماً ممن يسفكها ظلماً أو يمدّ يده إليها".

واضاف :"إن لم يدفعهم الواجب إلى المشاركة في فضيلة الدفاع عن الوطن فليصمتوا على الاقل ولا ينبسوا بالسوء فضلاً عن أن يجهروا، أما الدولة العاجزة عن الدفاع عن سيادتها فعلى الاقل أن تقوم بما يتوجب عليها من واجب الإغاثة للنازحين والمتضررين بعدما كفوها الواجب في مهمة المواجهة مع العدو".

ولفت الخطيب الى "اننا ننظر بأسى إلى ما نحن عليه إذ مضى على الفراغ في رئاسة الجمهورية ما يقارب العامين دون أن تستطيع القوى المشاركة في البرلمان اللبناني أن تتوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهورية بسبب التركيبة السياسية وامتناع بعض القوى عن الاستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب للجلوس على طاولة الحوار، فيُعطلون هذا الاستحقاق ويتركون مؤسسات البلد تنهار واحدة بعد الاخرى دون شعور بالمسؤولية للحؤول دون المخاطر الوجودية التي تتهدّد البلد وخصوصاً ما يتعرّض له من عدوان صهيوني ومن تهديدات بتدميره ومن حصار مالي وأزمات غير متناهية، اجتماعية واقتصادية والنزوح السوري التي يقف خلفها الغرب لإخضاع لبنان ومقاومته لإرادة العدو الصهيوني المهزوم والمأزوم والقَلِق وكأن البعض ينتظر نتيجة الصراع في غزة لعلّه يستفيد منها في الحصول على ما يبتغيه، فهناك للأسف تناغم بين الداخل والخارج من البعض".

وفي الختام، شدد الخطيب على ان "نتيجة الصراع مع العدو كانت لصالح المقاومة منذ السابع من تشرين، وما يجري الآن ليس إلا محاولة من العدو ليحصّل بال​سياسة​ ما فشل في الحصول عليه في الميدان، فليخرجوا من الرهانات الخاسرة وليفكّروا بعقل وطني لا طائفي وليذهبوا إلى الحوار لحل القضايا التي تُشكّل مادة خلافية، وللمتصيّدين في الماء العكر ممن يجيدون اقتناص الفرص ويتعاملون بعقلية التاجر في القضايا الوطنية ليربحوا على الوطن ما هكذا تورد يا سعد الابل، فلن نسمح لأحد أن يُسيء للعلاقات الطيبة والتاريخية مع الفاتيكان التي نأمل أن تتعمّق أكثر وأكثر، ونحن شاكرون لدوره المهم في المساعدة على حلّ الأزمة اللبنانية".