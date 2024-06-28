غوتيريس: غير راض عم عملي ويمكن للأمم المتحدة القيام بعمل أفضل بكثير بمجال إحلال السلام

شدّد الأمين العام للأمم المتّحدة ​أنطونيو غوتيريس​ (António Guterres)، على أنّ "أمين عام المنظّمة الدّوليّة لا يتمتّع إلّا بقدر ضئيل للغاية من السّلطة فيها، وتحت تصرّفه يوجد قسط قليل من المورد المالي، لكنّه يملك الصّوت الّذي يكون مهمًّا فقط عندما يكون مخلصًا لميثاق ​الأمم المتحدة​ والقانون الدولي، ويخدم المحرومين في هذا العالم".

وأشار في حديث صحافي، إلى "أنّني غير راض عن عملي وعن عمل المنظّمة الدّوليّة، وأتمنّى أن أتمكن من القيام بعمل أفضل كثيرًا. يمكن للأمم المتحدة أن تقوم بعمل أفضل بكثير في مجال إحلال السّلام"، مركّزًا على أنّه "لا يوجد سلام على الأرض. وبطبيعة الحال، أحد أسباب ذلك هو الخلافات الجيوسيّاسيّة وتوازن القوى الّذي أصبح أقل وضوحًا من ذي قبل. يجب خلق الظّروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة المواتية في مجال حقوق الإنسان".

وبموضوع إصلاح ​مجلس الأمن الدولي​، لفت غوتيريس إلى "ضرورة توفير مقعد دائم واحد على الأقل لإفريقيا في هذا المجلس، وضرورة أن يكون المزيد من الدّول النّامية فيه"، موضحًا "أنّني لا أعتقد أنّ الأمم المتحدة هي مركز كلّ شيء، لأنّ المشاكل أصبحت أكثر تعقيدًا، والأوضاع أصبحت أكثر صعوبة. وأنا مقتنع أكثر فأكثر بأنّ قدرة المنظّمات الإقليميّة ضروريّة لحلّ المشاكل".