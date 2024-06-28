يديعوت أحرونوت عن قائد كبير بالجيش: تدمير أنفاق حماس عملية معقدة ستستمر 6 أشهر وتتطلب وجودا بمحور فيلادلفيا

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قائد كبير بالجيش الاسرائيلي، تأكيده أن "تدمير أنفاق حماس عملية معقدة ستستمر 6 أشهر وتتطلب وجودا بمحور فيلادلفيا". وشدد على ان "تدمير قدرة حماس على الحكم يستغرق وقتا لكن الحركة ستظل موجودة".

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