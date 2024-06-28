مرشح رئاسي يتوعد بإنهاء الصراع بعد كلمات زيلينسكي عن "الخسائر في الأرواح"

ياسر رشاد - القاهرة - توعد المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور، بإنهاء الصراع بعد كلمات زيلينسكي عن "الخسائر في الأرواح"، مشددا بأنه على الدول التوقف عن قتل الأوكرانيين وإنهاء الصراع مع روسيا.

وقال جونيور على منصة "إكس": "هؤلاء الناس (الأوكرانيون) ماتوا في حرب ما كان ينبغي أن تحدث. لقد ضحى المحافظون الجدد المتغطرسون في البيت الأبيض (الرئيس الأمريكي جو بايدن) بنصف مليون جندي في حرب بالوكالة لإضعاف روسيا".

وأشار إلى أن الغرب لن يتمكن من هزيمة روسيا في الصراع في أوكرانيا. ولم تؤد كل إجراءات واشنطن إلا إلى زيادة مكانة موسكو الدولية وتعزيز الجيش الروسي بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن "سياستنا دفعت روسيا إلى التحالف مع الصين وإيران. لقد كذبت حكومتنا علينا مرة أخرى بالتظاهر بأن هذه الحرب يمكن الفوز بها"

ووعد المرشح: "عندما أصبح رئيساً، سأنهي الحروب، والأهم من ذلك، الأكاذيب التي تؤدي إليها".

وعلق السياسي على التصريح الذي أدلى به فلاديمير زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي حول خسائر أوكرانيا. واشتكى رئيس نظام كييف من العدد الكبير للجرحى والقتلى في ساحة المعركة، وهو ما يدفع أوكرانيا إلى إعداد مقترح السلام بسرعة.

في يونيو الماضي، حدد الرئيس فلاديمير بوتين شرطًا للمفاوضات بشأن أوكرانيا: يجب أن تنسحب القوات المسلحة الأوكرانية من كامل أراضي المناطق الروسية الجديدة، بينما يجب أن تتخلى كييف عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو.

وقال الرئيس الروسي إنه بمجرد أن تعرب أوكرانيا عن استعدادها للموافقة على هذه الشروط وتخطر كييف رسميًا برفضها الانضمام إلى حلف الناتو، سيأمر الجانب الروسي على الفور بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات. وأضاف بوتين أن روسيا بحاجة إلى وضع أوكرانيا المحايد وغير المنحاز وغير النووي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.