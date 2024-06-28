عضو في الكونغرس: قتل الفلسطينيين الطريقة الأفضل للدبلوماسية

ياسر رشاد - القاهرة - شدد عضو الكونغرس الأمريكي، براين ماست، على أن قتل الفلسطينيين، الذين وصفهم "إرهابيين" هي الطريقة "الأفضل للدبلوماسية"، بحسب قوله.

وجاءت تصريحات ماست، أثناء لقائه في مبنى الكونغرس مع ميديا بنيامين، من مؤسسي منظمة "كود بينك" غير الحكومية المناهضة للحرب، إذ شارك نشر فيديو على منصة "إكس" تحت عبارة: "قتل الإرهابيين هو أفضل تكتيك دبلوماسي متاح. أمريكا أولًا".

وأضاف ماست، مخاطبا بنيامين: "أنت لا تؤمنين بالخدمة في الجيش الأمريكي أو المجال العسكري، فليس من المهم أن أخبرك عن الجيش".

وأضاف ماست، الذي يمثل ولاية فلوريدا نيابة عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب: "الإسرائيليون يقتلون الإرهابيين، لا سيما الإرهابيين الفلسطينيين، وهذه واحدة من أفضل وسائل الدبلوماسية التي لدينا ضد الإرهابيين".

من جانبها، قالت بنيامين: "أنا لا أؤمن بالقتل، توقفوا عن قتل بعضكم بعضا".

فلسطين حرة

وظهرت بنيامين، في الفيديو ترتدي قميصا كتب عليه "فلسطين حرة"، قائلة: "أنت أيضا فقدت ساقَيك. رأيتَ أطفالا بلا أرجل أو أذرع (في غزة). هل حماس كانت المسؤولة عن ذلك؟".

ويشار إلى أن ماست خدم في الجيش الأمريكي قبل دخوله السياسة وفقد ساقيه خلال مهمة في أفغانستان، وهناك معلومات على موقعه الشخصي على الإنترنت تفيد بأنه "تطوع للعمل في الجيش الإسرائيلي لفترة من الوقت".

وفي وقت سابق، ظهر ماست بزي الجيش الإسرائيلي في مبنى الكونغرس، بعد 6 أيام من 7 أكتوبر الماضي.