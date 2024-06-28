شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحول التحالف الوطنى إلى ذراع تنموية للدولة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ذراعا تنمويا مهما داخل الدولة، كما أنه لعب دورا هاما في تعزيز قوة مصر الناعمة خاصة مع تفاقم التدهور الإنساني داخل قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية التي يتعرضون لها، فقد عمل التحالف على توحيد جهود المجتمع المدني وتوجيهها إلى الطريق الصحيح.

بدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نشاطه في مارس 2022 وقدم خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية؛ واستفاد منه أكثر من 20 مليون مواطن؛ حيث استطاع تحقيق خدمات عديدة للفئات الأولى بالرعاية والتي بلغت أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية.

كما أتاح التحالف 40 ألف فرصة عمل لذوي الإعاقة، ودعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع والتي استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه، هذا إلى جانب المجهودات الإغاثية في مصر وخارجها لدعم الأشقاء في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن قبلها دعم الأشقاء السودانيين جراء الحرب الأهلية الدائرة في السودان.