شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: حملة ترشيد استهلاك الطاقة لـ"حياة كريمة" خطوة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إعلان مبادرة "حياة كريمة" إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار "استهلاك أقل تأثير كبير"، مشيرة إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ والآثار السلبية الناجمة عن التطور التكنولوجي المتلاحق، وأبرزها ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، مما تسبب في أزمة انقطاع الكهرباء في مختلف بلدان العالم وليس مصر فقط.

وأكدت "الهريدي"، أن ترشيد استهلاك الطاقة يؤدي الى تقليل وانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يساهم في مكافحة تغير المناخ، فضلا عن ضرورة التوعية لدى المواطنين بأهمية الترشيد والآثار الإيجابية الناجمة عن هذا التصرف، وذلك في إطار رفع الحد الأدنى من الوعي والتحفيز لسلوك ممارسات مستدامة تساهم في توفير مشتقات الوقود وعدم وجود أي نقص في الأنواع قد يؤدي بأضرار على بعض الصناعات ومن ثم إعاقة التنمية.

ولفتت وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في الوصول لكثير من القرى والنجوع والمناطق الأكثر استهلاكا للطاقة مما سيسهل الترويج لهذه الحملة وتوعية اكبر عدد من المواطنين بأهميتها وضرورة عدم الإسراف في استخدام الطاقة، والتحول للطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن استهداف المبادرة بكثير من المحافظات سيكون نقطة وصل إيجابية تساهم في التعريف بأهداف وخطوات الحملة.