شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: 30 يونيو أول طوبة فى بنيان الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو فرقت بين الحق والباطل، فقد كانت أول خطوة في تاريخ مصر الحديث وأول طوبة في بنيان الجمهوريه الجديدة، وستظل ملهمة للمصريين لمواجهة التحديات .

وأضاف "أبو شقة"، في تصريحات صحفية، أن ما قام بة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجهاض لمخططات دولية، كان تهدف إلي تقسيم مصر وتفتيتها وزوالها، حفر في سجلات التاريخ باسم زعيم وطني شجاع،حافظ علي وطنة، وستظل مواقف هذا البطل المصري، تدرس ورسخت معاني النبل والأخلاق والشرف والوطنية.

وتابع: 30 يونيو أصبحت ملهمه للشعوب، التي تعاني من حروب الجيل الرابع بالتفتيت والتخريب والدمار، وأصبحت مسار اعجاب لكل الدول الراعية للسلام والاستقرار، وباتت ثورة المصريين نموذج فخر لالتحام قوي الشعب مع جيشة للخلاص من الجماعات التي أرادت اختطاف الوطن.

وبين وكيل الشيوخ، أن ماحدث من إنجازات وتنمية حقيقية علي أراض الواقع بعد 30 يونيو هي معجزات حقيقية، وكانت تحتاج إلي مئات السنين، تم بناؤها في مدة قصيرة لتؤكد أن الإرادة المصرية فولاذية عصية علي كل معتدي.

وطالب "أبو شقة"، في ذكري ثورة 30 يونيو بالالتفاف حول الرئيس السيسي والقيادة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي لم تنجح منذ 11 عاما، وعادت لتطل برأسها بحروب اقتصادية، ولكن مصر باقية وحاضرة وستظل رايتها خفاقة في عنان السماء وستقهر المستحيل .