شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يدعم مبادرة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك فى الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن دعمه الكامل لإطلاق مؤسسة "حياة كريمة" حملة وطنية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار "استهلاك أقل.. تأثير كبير"، يعكس الدور المجتمعي الكبير في حل أزمة الطاقة، وأن المواطن شريك أساسي في معادلة الحل، وذلك من خلال الترشيد الذي أصبح جزءا أساسيا من الحل.

أكد رئيس حزب الجيل، أن ترشيد الطاقة الكهربائية يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية للإستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الأحفورية مثل البترول ومشتقاته، والتى تستخدم فى محطات توليد الكهرباء، بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة، وينعكس أيضا فى خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى إستهلاك الوقود فى محطات توليد الطاقة الكهربائية ويشكل دعما لصناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل، وسيوفر الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء مما يقلل من ساعات تخفيف الأحمال والعدول عنها كما وعد رئيس الوزراء فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل تنفيذا للتوجيه الرئاسى، وكذلك يساهم الترشيد فى تقليل استيراد المنتجات البترولية من الخارج أى توفير للعملة الأجنبية والحفاظ على الاحتياطى الوطنى منها.