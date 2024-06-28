"حماس": الإجراءات الفاشية تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا برفضها والتصدي لها

أعلنت حركة "حماس"، أن "إقرار المجلس الأمني الصهيوني توسيع الاستيطان إعلان عملي لخطة سموتريتش السيطرة على الضفة الغربية". وأكدت "حماس"، أنه "على المجتمع الدولي وقف هذه الإجراءات التي تهدف لتصفية قضية شعبنا والاعتداء على حقه في أرضه وتقرير مصيره"، لافتاً الى أن "الإجراءات الفاشية تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا برفضها والتصدي لها ومواجهة سياسات حكومة المتطرفين الصهاينة".

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