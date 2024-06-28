الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا قادما من لبنان إلى الجليل وفعّلنا الإنذار خشية سقوط شظايا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أننا "اعترضنا هدفا جويا قادما من لبنان إلى الجليل وتم تفعيل الإنذار خشية سقوط شظايا الاعتراض".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 28-6-2024 الأجهزة التجسسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وكان قد أكد عضو مجلس الحرب السابق في اسرائيل غادي آيزنكوت، أن "كل من اسرائيل وأمين عام حزب الله حسن نصرالله لا يريدان الذهاب الى حرب شاملة لأن ثمنها باهظ لكن في غياب الحل زاد احتمال نشوبها".

وشدد على ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو فاشل وفي غياب القرارات قد يقود إسرائيل إلى مناطق خطيرة مثل السيطرة الدائمة على غزة"، معتبرا ان "على كل الذين أخفقوا في صد هجوم 7 تشرين الاول العودة لمنازلهم من قائد الفرقة إلى رئيس الوزراء".

ورأى آيزنكوت أن "من غير المناسب أن يستمر نتنياهو في منصبه بعد 7 تشرين الاول".