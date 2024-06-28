أمانة السجل العقاري في الكورة اعتذرت عن عدم استقبال المراجعين في العقود المنظمة بعد تاريخ 15/11/2022

أعلنت أمانة السجل العقاري في الكورة في بيان ،"اعتذارها عن عدم استقبال المراجعين في العقود المنظمة بعد تاريخ 15/11/2022، في الوقت الراهن، وذلك تمكينا منها من تنفيذ المذكرة الصاردة عن المديرية العامة للشؤون العقارية عدد 2024/786 والقاضية بتمديد المهلة لمرة ثانية ولغاية 31/7/2024".
أضاف البيان :"ندرك تماما أهمية خدمة المواطنين والالتزام بالاجراءات القانونية، اذ نعمل حاليا على النظر والبحث في العقود المستفيدة من هذا التعميم".
وشكر البيان المواطنين "على تفهمكم وصبركم خلال هذه الفترة على ان تقوم لاحقا باعلان موعد استقبال العقود الجديدة ( 2023 - 2024 ) قريبا وفور الانتهاء من النظر والبت في جميع العقود المنظمة قبل تاريخ 15/11/2022".
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