جعجع عرض مع شختورة لشؤون بلدية الدكوانة وتداعيات مسألة النزوح السوري

عرض رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب مع رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة لشؤون البلدية وشجونها في خضم الأزمة التي تمرّ بها البلديات، على خلفية تبعات الظروف الإقتصاديّة على هذا المرفق العام، فضلاً عن تداعيات مسألة النزوح السوري.

وشكر شختورة رئيس القوات على "بادرة التنويه به في لقاءات عدة نتيجة أعماله في سياق النطاق البلدي" .

وحضر اللقاء إلى جانب منسق منطقة المتن الشمالي في القوات إدي الحرّان، رئيس جهاز الشؤون الإجتماعيّة في الحزب طوني رزق ورئيس مركز القوات في الدكوانة حبيب قهواتي.