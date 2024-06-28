بولندا: الاتفاقية الأمنية مع أوكرانيا على وشك الانتهاء ومن المتوقع توقيعها قبل قمة الناتو المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الجمعة، أن الاتفاقية الأمنية بين بلاده وأوكرانيا تقترب من الاكتمال ومن المتوقع توقيعها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل قمة الناتو المقرر عقدها في واشنطن في يوليو من العام المقبل.

وشدد توسك بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على ضرورة تحقيق التوازن بين تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا والحفاظ على القدرات الدفاعية لبولندا، قائلا إن بعض التفاصيل لا تزال بحاجة إلى العمل عليها في سياق صياغة محددة بدلا من الاختلافات الأساسية.

وخلال زيارته لبروكسل، وقع زيلينسكي أيضًا على اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي، تنص على أن الاتحاد سيقدم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا.