استمرار هطول الأمطار في اليابان قد يؤدي إلى فيضانات عارمة وانهيارات

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت السلطات اليابانية من أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة في بعض أجزاء في البلاد، قد يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة وانهيارات أرضية.



وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الجمعة/ - أن أحوال الطقس تجعل الظروف الجوية في غربي اليابان وشرقها غير مستقرة.

وكان مسئولو الأرصاد في البلاد قد أصدروا في وقت سابق إنذارا من الدرجة الخامسة - وهي الأعلى على مقياس التحذير من الكوارث في البلاد - للسكان الذين يعيشون بطول النهر في مدينة /إواتا/ بمحافظة /شيزوكا/، بالبقاء في الطابق العلوي من المباني، غير أنه تم رفع الأمر لاحقا في معظم المناطق.

كما تم إصدار إنذار بحدوث انهيارات طينية في محافظات /شيزوكا/ و/ناجانو/ و/كاجوشيما/.