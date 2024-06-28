شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يساهم فى تعميق مفهوم التطوع بالعمل الأهلى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نظم القانون رقم 171 لسنة 2023 أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

كما يهدف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى تعميق مفهوم التطوع في العمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهـود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة الأساسية فـي بناء المجتمع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 بإنشاء لجنة مؤقتة تتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ حيث قامت اللجنة بدعوة المؤسسات المعنية للانضمام للتحالف وقامت أيضًا بإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي ومشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل التحالف بالشكل الذي ينظمه القانون. كما قامت اللجنة بإعداد مقترح استراتيجية عمل التحالف 2024 – 2030، لتكون مخرجات عمل اللجنة تحت بصر الجمعية العامة ومجلس الأمناء فور انعقادهم، وها هي قد انعقدت اليوم؛ حيث جرى انتخاب 21 عضو لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني من أعضاء الجمعية العامة، وذلك تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، وتطبيقًا للقانون سيعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء في مجلس الأمناء، ليكتمل النصاب القانوني للمجلس بعدد 25 عضوا، وينعقد لممارسة مهامه.

ومؤخرا عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الاجتماع الأول له بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة، وتم انتخاب كلا من المهندس خالد عبد العزيز رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتورة عهود وافي نائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

كما انتخب مجلس أمناء التحالف الوطنى، النائب محمد الجارحي، أمينًا لصندوق التحالف، والدكتورة مارجريت صاروفيم ومحمود فؤاد- عضوي للمكتب التنفيذي للتحالف.

وأصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيداً لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها.