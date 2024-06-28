قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى أسوان الجامعي يحصد جائزة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

فاز فريق جراحي قسم المسالك البولية بكلية طب جامعة أسوان، بالمركز الثاني على مستوى أقسام المسالك بخمس جامعات مصرية، وذلك خلال المسابقة التي نظمتها الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية.

وأعرب الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات جامعة أسوان، عن سعادته بهذا الفوز، موضحا أنه جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها كل من بالمستشفى الجامعى وخاصة قسم المسالك البولية وبتحفيز من رئيس الجامعة الدكتور أيمن عثمان، والدكتور محمد مصطفى رئيس قسم المسالك البولية، مضيفًا: أن الجميع تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم لتقديم أفضل ما وصل إليه الطب في العالم لخدمة المرضى بكل تفان وإخلاص.

يذكر أن جامعة بني سويف، حصلت على المركز الأول، وجاءت جامعة أسوان في المركز الثاني، بينما حلت جامعة جنوب الوادي بالمرتبة الثالثة، وجامعة أسيوط في المركز الرابع، وجاءت جامعة المنيا في المركز الخامس.

وتقام هذه المسابقة لأول مرة هذا العام في رحاب جامعة بني سويف، والتي تأتي في إطار تشجيع البحث العلمي، وتبادل الخبرات بين أبناء الجامعات، وهو ما يفتح المجال لتواجد المنافسة العلمية الشريفة على أرض الواقع بين أطباء وأقسام المسالك البولية بصعيد مصر.