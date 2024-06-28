نتنياهو: يمكن التوصل لتسوية إذا تم الاتفاق على عودة سكان الشمال لمنازلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إذا توصلنا لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال لمنازلهم يمكننا التوصل لتسوية.

كانت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قالت إن وزير الدفاع يوآف جالانت أوضح للأمريكيين أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع حزب الله بل لتسوية إن أمكن ذلك.

ونقلت الصحيفة العبرية عن جالانت قوله إنه قال للأمريكيين لا نريد حربا في الشمال وسنقبل باتفاق يبقي حزب الله بعيدا عن الحدود.

كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جلالانت، اليوم الخميس، إن الجيش يمكنه إعادة لبنان إلى العصر الحجري لكنه لا يسعى للحرب مع حزب الله.

وأعلنت القناة 12 العبرية، أمس الأربعاء، اتخاذ قرار بنقل قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة إلى الشمال قرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن المسؤولين يدركون أن التصعيد بالشمال يتزايد.

وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي، أن إسرائيل قد تضطر إلى اتخاذ خطوة تصعيدية قوية للغاية في لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتدريب الجنود الذي نقلوا للشمال استعدادا للقتال في بيئة مركبة ومناطق مأهولة.