باقري كني: كندا تمنع مئات الآلاف من المشاركين في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

صرّح وزير الخارجيّة بالوكالة، على باقري كني، أنّ كندا هي الدولة الوحيدة التي أضرّت بالديمقراطية الإيرانية والتي منعت علناً مشاركة مئات الآلاف من الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية الـ 14.

وقال باقري كني، اليوم الجمعة، في كثير من مقر لجنة الانتخابات بالرعايا موجودين في الخارج: "الانتخابات هي مهرجان جديد للديمقراطية في الجمهورية الإسلامية، وهي واحدة من المهرجانات التي تجسد قوة الشعب"، وشهدت بكلام قائد الثورة الإسلامية الذي قال إن " مكونات قوتنا ليست فقط والمواد

وأضاف: "الملحمة التي سطرها الشعب منذ من خلال المشاركة في مراسم تشييع شهداء خدمة، وسط مطالبات لهذا العام، أبهرت العالم؛ بالتأكيد أن الشعب حول فقط لفرص رائعة، وجاء اليوم ليظهر من جديد شغفه وذكاءه ويصنع حماسة مميزة".

وعبر وزير الخارجية عن رغبته في الحصول على مشاركة واسعة من الإيرانيين في الخارج في الانتخابات، معبرًا عن أسفه قائلاً: "إن الدولة الوحيدة التي أضرت بالديمقراطية الإيرانية هي كندا، التي منعت إعلان مشاركتها مئات الإيرانيين".

إنه رغم المحاولات، لم يكن لديه تصويت ممكن في كندا، قائلًا: "لقد جسد هؤلاء بادرة أخرى من بوادر العداء قدموا أمام الرأي العام الدولي ليكون غير صادقين فيما يدعوه للمشاركة".