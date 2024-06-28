انعقاد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين مصر وأستراليا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عقدت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين مصر وأستراليا بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وترأس الجانب المصري السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية لشئون دول آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، فيما ترأس الوفد الأسترالي السفير Marc Innes-Brown مساعد أول وزير الخارجية الأسترالي لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتم خلال المشاورات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة في مجال التجارة والاستثمار وفرص فتح الأسواق الأسترالية أمام المنتجات الزراعية والموالح المصرية، وكذلك اهتمام الجانب الأسترالي بدراسة فرص الاستثمار في مجالات التعدين والطاقة النظيفة وغيرها في مصر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة، إن المشاورات تضمنت تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والوضع في إقليم البحر الأحمر، بالإضافة إلى التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية.