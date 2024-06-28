الأمن يكشف لغز العثور على جثة طالب جامعي في مدينة طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أكدت تحريات جهات الأمن بجنوب سيناء، أن الشاب الذي عثر على جثته اليوم الجمعة، أنهى حياته منتحرًا بتناول كمية من الحبوب، بعد أن أرسل رسالة لأهله أنه سيتخلص من حياته.

كانت الجهات الأمنية بجنوب سيناء، عثرت فى وقت سابق اليوم الجمعة، على جثة طالب بفرع جامعة الملك سلمان بمنطقة صحراوية تقع بين مدخل المدينة وحي الفيروز، بعد تغيبه عدة أيام.

وتلقت غرفة عمليات جنوب سيناء، بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب يدعى محمد مصطفى ابو العنين، من القاهرة، وطالب بالفرقة الثانية بكلية طب أسنان جامعة الملك سلمان، بمنطقة صحراوية على أطراف مدينة طور سيناء.

وتحركت الجهات الأمنية لموقع الجثة، وجرى معاينة الجثة، وتحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.