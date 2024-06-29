بالصور.. تفاصيل حريق استاد الإسكندرية خلال مباراة سموحة وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "الخليج 365" على لقطات من داخل ملعب استاد الإسكندرية الدولي وقت الحريق الذي نشب مساء اليوم الجمعة بأحد كابلات غرف المحولات بالاستاد أثناء مباراة نادي سموحة مع بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري، دون حدوث إصابات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي نشب في غرفة التحكم بمقصور استاد الإسكندرية خلال مباراة سموحة ونظيره بيراميدز بعد مرور 4 دقائق من عمر الشوط الثاني الذي جمعهما مساء اليوم.

وتوقفت أحداث المباراة، إثر ظهور دخان كثيف يتطاير من غرفة التحكم بالمقصورة الرئيسية لاستاد الإسكندرية، فيما أُطفئت أبراج الإنارة الرئيسية بالملعب، ولم يُعلن عن وقوع إصابات.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى الملعب للسيطرة على الحريق، ووصلت سيارات إسعاف ولم تسجل نقل مصابين.

وأوضح المهندس إيهاب الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن سبب الحريق يرجع إلى خلل فى اللوحة الداخلية التي تغذي مناطق الاستاد المختلفة، لافتا إلى أنها تحت سيطرة وتحكم وإشراف إدارة الاستاد الرياضي.

وأشار "الفقى" في تصريح صحفي، إلى أنه جرى الدفع بفرقة صيانة لتقديم المساعدة حال طلب هيئة الاستاد منهم ذلك خاصة أن اللوحات الداخلية ليست تابعة للشركة التي يقتصر دورها على تأمين المباراة وتوفير الكهرباء لسيارات التليفزيون المصري التي تنقل المباراة.

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