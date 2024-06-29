تعرف على تصنيف جامعة بني سويف في US news

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تقدم الجامعة أكثر من 80 مرتبة مقارنة بالعام الماضي في تصنيف US news، بعدما احتلت المرتبة 872 عالميا، والمرتبة 38 على مستوى قارة أفريقيا، والمرتبة 15 على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار حسن، إلى أن الجامعة حققت المرتبة 114 عالميا في علم الأدوية والسموم متقدمة 58 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، والمرتبة 623 في علم الكيمياء متقدمة 127 مرتبة، والمرتبة 553 في علم الفيزياء، كما شاركت لأول مرة في التصنيف في علم النبات والحيوان، وحققت المرتبة 419 عالميا، وللمرة الأولى أيضا في علم البيولوجي والكيمياء الحيوية وحققت المرتبة 428 عالميا، وكذلك في علوم المواد محققة المركز 604، وفي العلوم الهندسية، حققت المرتبة 615 عالميا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تصنيف US news يعتمد على الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول، ويعتمد على عدة معايير معظمها مرتبطة كليا بالبحث العلمي، والنشر الدولي على التوالي، والسمعة البحثية عالميا وإقليميا بنسب متساوية 12.5% لكل منهما النشر الدولي، ويمثل 10%، والكتب الدولية 2.5%، والمؤتمرات الدولية 2.5%، ومعدلات الاستشهاد النوعية 10%، والعدد الإجمالي للاستشهاديات 7.5%، وعدد الأبحاث في مجلات المستشهد بها في الربع الأول (Q1a) 12.5، ونسبة الأبحاث في مجلات المستشهد بها في الربع الأول (Q1a) 10%، والتعاون الدولي 5%، وعدد الأبحاث المنشورة بالتعاون مع باحثين دوليين 5%، وعدد الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى 1% وزنها 5%، نسبة الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى 1% وزنها 5%.