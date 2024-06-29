قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر المراجعة النهائية لمادة التاريخ -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي :

تنطلق امتحانات الثانوية العامة في المواد المضافة للمجموع، الثلاثاء، 29 يونيو 2024، في كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، ضمن اختبارات المواد المضافة للمجموع.

وينشر الخليج 365 أقوى مراجعة نهائية لمادة التاريخ حرصا على توفير كافة المعلومات العلمية أمام طلاب الثانوية العامة.

وتشهد الامتحانات تشديدات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال التعاون مع الجهات المعنية بعملية تأمين الاختبارات، مع التأكيد على الطلاب بضرورة عدم اصطحاب أي وسيلة من وسائل الغش الإلكترونى داخل اللجان.