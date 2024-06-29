شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى ملف الأحوزة العمرانية.. اعتماد كردون 4576 قرية بخطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، انفراجة كبيرة فى ملف الاحوزة العمرانية، حيث كشفت عن اعتماد الأحوزة العمرانية لنحو 230 مدينة وتحديثها لحوالى 14 مدينة.

وأشارت خطة التنمية إلى أنه تم إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ 210 مدن وتحديثها لـ 45 مدينة، فضلا عن اعتماد الأحوزة العمرانية لنحو 4576 قرية، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لحوالى 4413 وتحديثها لعدد 56 قرية، وغيرها من المشروعات التخطيطية لآلاف الكفور والنجوع.

جدير بالذكر أن خطة التنمية ذكرت أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية للعام المالى 2025/2024، بمكوناته الثلاثة تبلغ نحو 362.5 مليار جنيه بنسبة 18.2% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لخطة 2025/2024، بالمقارنة بنحو 272.4 مليار جنيه عام 2024/2023 بنسبة نمو 33%، ويتبين استحواذ الاستثمارات العامة على نحو 51.2% مقابل 48.8% للقطاع الخاص، كما يُستدل منه أيضًا على أن الاستثمارات الحكومية بما يناهز 46% من الاستثمارات الكلية " حوالى 167.9 مليار جنيه، فى حين تحظى استثمارات الهيئات الاقتصادية بنسبة 3.7% فقط من إجمالى الاستثمارات، مع هامشية نسبة مساهمة الشركات العامة والاستثمارات المركزية.