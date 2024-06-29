شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظا على سلامة الركاب.. مهام على قائد الطائرة القيام بها قبل انطلاق الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 28 لسنة 1981 حول الطيران المدني، المهام التي يجب على قائد أية طائرة قبل الإقلاع بالرحلة القيام بها للتأكد من سلامة الطائرة وتجنب حدوث أي حادث طارئ يهدد سلامة الركاب، على النحو الآتى:

1. التأكد من المكان أمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن، بما فى ذلك لإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقاً لما هو مقرر في برنامج الرحلة .

2. التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة .

3. دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة .

4. التأكد من تمام اجراءات صلاحية الطائرة .

وحظر القانون أيضا الآتي:

1.لا يجوز القاء أويش شي عمن الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية ، أو بتصريح من سلطات الطيران المدنى .

2. لا يجوز لأى طائرة سحب طائرة أخرى ، أو أي شيء الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى .