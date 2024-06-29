شكرا لقرائتكم خبر عن توحيد الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. اعرف أبرز مميزات التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

استطاع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى توحيد كل الجهود التطوعية والأهلية والمدنية، تحت مظلة واحدة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، فى مختلف المحافظات، من خلال إطلاق المبادرات التي تخدم كافة المواطنين من كل فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوي همم وغيرهم.

ويعود نجاح التحالف الوطنى الى تواجده في نحو 27 محافظة، بما فى ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، نظرا لأنه يملك قرابة 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وهو ما انعكس على تحسين كل ما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين، حيث ينظم التحالف الوطني عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ويعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإداري للتحالف الوطني ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات في المحافظات لتسهيل عمله داخلها.

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي إطلاق قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة، طوال الفترة الماضية وحتى اللحظة يكشف الدور الرائد للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

ويتكون التحالف الوطنى من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذى يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصرى، جامعة القاهرة)، ويتواجد التحالف الوطنى فى 27 محافظة بما فى ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإدارى، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية فى 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية.