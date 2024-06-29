أمريكا تقدم لغة جديدة للتوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ)

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لموقع اكسيوس الإخباري الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت في الأيام الأخيرة لغة جديدة لأجزاء من اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار المقترح بين إسرائيل وحماس في مسعى لسد الفجوات بينهما والتوصل إلى اتفاق.

وتأتي الخطوة الأخيرة بعدما تبددت الآمال في التوصل إلى اتفاق يعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس وينهي ما يقرب من 9 أشهر من الحرب في غزة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما لم تقبل حماس الاقتراح الأحدث الذي قدمته إسرائيل.

قالت المصادر الثلاثة،التي لم يتم تسميتها، إن الجهد الذي تبذله الولايات المتحدة مع وسطاء قطريين ومصريين يركز على البند الثامن في الاقتراح.

ويتعلق هذا الجزء من الاتفاق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن التوصل إلى "هدوء مستدام" في غزة.

وأضافت المصادر أن حماس تريد أن تركز هذه المفاوضات فقط على عدد وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي إسرائيلي أو أسير إسرائيلي محتجز في غزة.

ومن ناحية أخرى، تريد إسرائيل أن تكون لديها القدرة على إثارة موضوع نزع السلاح في غزة وقضايا أخرى خلال هذه المفاوضات.

وتابعت المصادر أن مسؤولين أمريكيين صاغوا لغة جديدة للبند الثامن لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس وهم يحثون قطر ومصر على الضغط على حماس لقبول الاقتراح الجديد.