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بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعد قليل المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتستضيف مصر اليوم مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.

والمؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، من المقرر معقده خلال الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2024 في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة، يمثل خطوة رئيسية أولى نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويمهد لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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