بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتستضيف مصر اليوم مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.

ويتناول مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مجموعة متنوعة من الموضوعات الرئيسية والتي تشمل البنية التحتية المستدامة مثل مشروعات النقل والطاقة والمياه، والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والأمن الغذائي، وسيتم مناقشة فرص الاستثمار فس القطاع الزراعى وقطاع الصناعات الغذائية وكيفية تحقيق الأمن الغذائى بمصر، وقطاع الصحة والتعليم.

وسيتطرق المؤتمر للحديث عن فرص الاستثمار فى قطاعات الصحة والتعليم، وكيف يمكن تحسين الخدمات العامة فى هذه المجالات، وقطاع النقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى والتى تتمثل فى توفير خدمات الصرف الصحى التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.