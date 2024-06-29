وزير الري يُعلن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة عن العام المالي 2023 - 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا بموقف تنفيذ المشروعات بمختلف جهات الوزارة عن العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، حيث بين التقرير أن عدد المشروعات يبلغ ٧٨٠ مشروعاً موزعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم تضم هذه المشروعات المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - بنية أساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير وتحديث نظم الري والصرف بواحة سيوة - إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط - إحلال وتجديد محطات الرفع - مشروعات الصرف المغطى - مشروعات الحماية من أخطار السيول - مشروعات حماية الشواطئ - تحديث وتطوير آليات المتابعة والتشغيل بالسد العالي، وغيرها من المشروعات.

وبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها بمصلحة الري، ٥٨٩ مشروعا بنطاق ٢٥ محافظة، وفي هيئة الصرف ١٢٣ مشروع بعدد ١٩ محافظة، وفي هيئة الشواطئ جاري تنفيذ عدد ١٧ مشروع لحماية الشواطئ المصرية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح، وبمصلحة الميكانيكا والكهرباء جاري تنفيذ عدد ١٢ مشروع لإنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع بعدد ٦ محافظات بالصعيد والوجه البحري، هذا بخلاف مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى، وعدد من مشروعات البنية الأساسية للترع والمصارف مثل ( إنشاء نطاقات الحماية علي المصارف وأعمال تغطيات وغيرها بمحافظات شمال سيناء - اسوان - قنا - الفيوم - محافظات القناة - الشرقية - الدقهلية).

ويتم متابعة تلك المشروعات وتحليلها من خلال أحدث برامج الربط والتحليل وتوقيع البيانات على خرائط وعمل مؤشرات متابعة لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالإجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة في التنفيذ.

اقرأ أيضا:

مليار دولار مطلوبة.. كيف تخطط الحكومة لحل أزمة الكهرباء؟

الصحة: مستعدون لربط قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بمشروع الجينوم المصري