الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يفتتحان مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

يستهدف المؤتمر - الذي يعقد على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير" - تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة والأمن الغذائي ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.