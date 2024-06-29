أشارت وزارة الزراعة في بيان الى انه "عطفاً على التوضيح الصادر عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت بشأن التأخير بتفريغ بواخر المواشي الحية في المرفأ يهم الوزارة توضيح ان بواخر المواشي الواردة إلى المرفأ يتم تفريغها بنفس اليوم الذي تصل به إلى مرفأ بيروت حتى ايام العطل الرسمية ونهاية الاسبوع بعد إجراء التحاليل والفحوصات المخبرية والاجراءات الحجرية اللازمة للمواشي المحددة في القوانين والقرارات والتأكد من سلامتها الصحية وحفاظا على سلامتها".
وتمنت وزارة الزراعة على المعنيين في ادارة مرفأ بيروت مراجعتها قبل إصدار أي بيان لنشر الحقيقة وعدم تضليل الراي العام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الزراعة: بواخر المواشي الواردة إلى مرفأ بيروت يتم تفريغها بنفس اليوم الذي تصل به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.