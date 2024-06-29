وزارة الزراعة: بواخر المواشي الواردة إلى مرفأ بيروت يتم تفريغها بنفس اليوم الذي تصل به

أشارت وزارة الزراعة في بيان الى انه "‏عطفاً على التوضيح الصادر عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت بشأن التأخير بتفريغ بواخر المواشي الحية في المرفأ يهم الوزارة توضيح ان بواخر المواشي الواردة إلى المرفأ يتم تفريغها بنفس اليوم الذي تصل به إلى مرفأ بيروت حتى ايام العطل الرسمية ونهاية الاسبوع بعد إجراء التحاليل والفحوصات المخبرية والاجراءات الحجرية اللازمة للمواشي المحددة في القوانين والقرارات والتأكد من سلامتها الصحية وحفاظا على سلامتها".

وتمنت وزارة الزراعة على المعنيين في ادارة مرفأ بيروت مراجعتها قبل إصدار أي بيان لنشر الحقيقة وعدم تضليل الراي العام.