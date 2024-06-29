أوضح وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، في تصريح له سبب تأخر وصول الامتحانات إلى المركز، عند الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد التدقيق تبين أنه حصل خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها والتلامذة سيحصلون على وقت إضافي للتعويض.

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي عن سبب تأخر وصول الامتحانات: تبين حصول خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها فجرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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