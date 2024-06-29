افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه عملا بقرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنطلقت صباح اليوم الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفروعها في منطقة حاصبيا بمشاركة حوالي ٢٠٠ طالب وطالبة توزعوا على مركزين الأول في ثانوية حاصبيا الرسمية والمركز الثاني في متوسطة حاصبيا الرسمية للصبيان في جبل الروس وتجري الامتحانات بصورة طبيعية وهادئة بفضل الاجراءات والتدابير التي اتخذتها القوي القوى الأمنية كافة داخل وفي محيط المركزين المذكورين بحيث لم يسجل ما يعكر صفو سير الامتحانات وتامين الهدوء للطلاب المشاركين .

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 200 طالب شاركوا في الامتحانات الرسمية بمنطقة حاصبيا وسط اجواء هادئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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