بعد فشله في المناظرة مع ترامب.. استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف استطلاع للرأي أن أغلبية الأمريكيين يرون أنه من الأنسب استبدال الرئيس الحالي جو بايدن بمرشح آخر عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك في الاستطلاع الذي أجرته شركة "مورنينغ كونسالت" ونشر على موقع "أكسيوس"، أمس الجمعة، 2068 شخصا.

وقال 60 % من المشاركين في الاستطلاع إنه من الضروري استبدال الرئيس بايدن "بالتأكيد" أو "على الأرجح" كمرشح عن الحزب الديمقراطي، بعد أدائه في مناظرة، الخميس الماضي، مع دونالد ترامب.

ومن بين الناخبين الديمقراطيين، قال 21 % إنه لا ينبغي استبدال بايدن "بالتأكيد"، بينما قالت نسبة 20 % "ربما لا".

وقال 57 % ممن تابعوا المناظرة الرئاسية وشاركوا في الاستطلاع إن دونالد ترامب "تفوّق" على بايدن.

وبعد ساعات من المناظرة التلفزيونية أمام ترامب، أكد جو بايدن عزمه الفوز بالانتخابات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وأكد بايدن أنه يعتزم خوض السباق الرئاسي رغم أدائه "السيئ" في المناظرة التي خاضها، الخميس، أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، بإجماع المراقبين.

وقال بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة"، وفق تعبيره.

وتابع بايدن مطمئنا أنصاره قائلا: "أعلم الصواب من الخطأ، أعلم كيفية القيام بهذه المهمة، أعلم كيفية إنجاز الأمور، أعلم، كما يعلم ملايين الأمريكيين، أنك حين تسقط فإنك تنهض مجددا"، وفقا لقوله.