انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم السبت، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الموريتانية، في داخل البلاد وخارجها، والتي يتنافس فيها سبعة مرشحين؛ هم: الرئيس محمد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار محمد عبدي، وأوتوما أنتوان سليمان سوماري، وأمادو بوكاربا، والعيد محمدن امبارك، وبيرام الداه اعبيد.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ مليونا و939 ألفا و342 ناخبا، وأن نسبة النساء منهم 53%.

وأكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية - أن جميع لجان اللجنة المستقلة وأطقمها، على مستوى المراكز الإدارية، وعبر المكاتب المخصصة للجاليات الموريتانية في الدول الثمانية؛ على أتم درجات الاستعداد لمباشرة الاقتراع تنظيما وإشرافا.

وذكرت اللجنة أنه تم إيصال المعدات اللوجستية للعملية من صناديق اقتراع ولوائح وبطاقات ناخب على جميع ممثلي ورؤساء المكاتب، منوهة بمستوى التنسيق بين اللجنة والجهات الأمنية لتأمين سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، مضيفة أن عملية الاقتراع ستجري في ظروف طبيعية، وستكون عمليات التنقل انسيابية وبدون عوائق، في كافة مناطق البلاد.

وقد عبرت وزارة الداخلية الموريتانية - في بيان أصدرته عشية التوجه إلى صناديق الاقتراع - عن ارتياحها للجو العام الذي جرت فيه الحملة الانتخابية في عموم البلاد، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ونشر الأجهزة العسكرية والأمنية على امتداد البلاد - وحيثما وُجد مكتب تصويت - لتمكين المواطنين من تأدية واجبهم الانتخابي بكل حرية وطمأنينة على أمنهم وأمن ممتلكاتهم.

وكانت الحملة الانتخابية المحضرة للاستحقاقات الرئاسية 2024 قد اختتمت مساء الخميس الماضى عند منتصف الليل، بعد 15 يوما من المهرجانات والتجمعات الدعائية.

ومن المقرر أن تغلق مكاتب الاقتراع أبوابها فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، بالتوقيت المحلي لنواكشوط.

ويُعد ولد الشيخ الغزواني الأوفر حظاً للفوز بولاية ثانية، إذ وعد بأن تكون فترة ولايته المقبلة موجهة للشباب ومكافحة الفساد. وقال خلال التجمع الانتخابي في روصو إن هدف برنامجه في المرحلة المقبلة هو تحقيق "تحول تنموي عميق على جميع الأصعدة".

وكثفت حملة ولد الشيخ الغزواني، أنشطتها لضمان التصويت لصالحه، بهدف حسم الفوز من الجولة الأولى.