12 سنة من الصمود.. السيسي: الشعب المصري قوي وتحمل تبعات هو غير مسؤول عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ليست سوقًا ضخمة فقط؛ بل هي 120 مليون بالضيوف الموجودين، وتوجد أيضًا هنا قوة عاملة قوية، لافتًا إلى أن 70% من شعبنا أقل من 40 سنة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الاستثماري المصري- الأوروبي المشترك: "الكلمة المهمة اللي عايز أقولها، إن فيه شعب لمصر، بقاله أكثر من 12 سنة صلب وصامد ومتطلع لمستقبل أفضل".

وتابع رئيس الجمهورية: "التحديات اللي قابلت مصر من 2011 حتى الآن ضخمة؛ وهي اختبار نجح فيه المصريون، ويؤكد أن البيئة آمنة بإرادة شعب قوي، تحمل تبعات هو مش مسؤول عنها؛ زي كوفيد وحرب أوكرانيا وروسيا وحرب غزة، ولكن تحمله لها، اللي أنا باشكره على هذا التحمل، ده أكبر ضمانة للاستقرار".

واستكمل الرئيس السيسي: "زي ما ذُكر، خلال الـ10 سنين الماضية كنا حريصين على أن نؤهل الدولة المصرية بشكل يتيح الانطلاق في الصناعة وكل المجالات".

وأوضح الرئيس السيسي للمشاركين في المؤتمر، أنه توجد فرصة كبيرة للاستثمار في مصر، وسنبذل كل الجهود لتوفير بيئة ناجحة لهذه الاستثمارات.