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مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولى إنزال عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية إلى سكان قطاع غزة لتوفير جانب من الإحتياجات الأساسية اللازمة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة .

ويأتى ذلك تزامناً مع الجهود والمساعى المصرية والدولية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التى يواجهها الشعب الفلسطينى .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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